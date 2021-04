Le partage de données entre WhatsApp et Facebook dérange en Allemagne

Facebook ne doit pas collecter les données des utilisateurs de WhatsApp, estime-t-on du côté de l’Allemagne. Un régulateur allemand ne veut pas que les nouvelles règles de l’application de messagerie permettent au réseau social de collecter un maximum d’informations, alors qu’il s’agit d’une plateforme différente.

Le partage de données entre WhatsApp et Facebook dérange l’Allemagne

Le régulateur de la ville de Hambourg cherche à obtenir une « ordonnance immédiatement exécutoire » avant le 15 mai. Il craint que les changements de politique conduisent à l’utilisation de ces données à des fins plus larges de marketing et de publicité.

« WhatsApp est aujourd’hui utilisée par près de 60 millions de personnes en Allemagne et c’est de loin l’application de réseaux sociaux la plus utilisée, même devant Facebook », a déclaré Johannes Caspar, le commissaire aux données dans un communiqué. « Il est donc d’autant plus important de veiller à ce que le nombre élevé d’utilisateurs, qui rend le service attrayant pour de nombreuses personnes, ne conduise pas à une exploitation abusive du pouvoir des données », a-t-il ajouté.

Facebook a réagi aux inquiétudes de l’Allemagne concernant le partage de données avec WhatsApp. Le réseau social dit qu’il « répondra aux incompréhensions concernant l’objectif et l’effet de la mise à jour ». La société de Mark Zuckerberg ajoute qu’en acceptant la mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp, « les utilisateurs n’acceptent pas une extension de notre capacité à partager des données avec Facebook ». De plus, « la mise à jour n’a pas d’impact sur la confidentialité de leurs messages avec leurs amis ou leur famille, où qu’ils soient dans le monde ».

Les nouvelles règles en place dès le 15 mai

La mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp devait avoir lieu en février. WhatsApp a finalement décidé de reporter les nouvelles règles au 15 mai, au vu des polémiques. Les utilisateurs de la messagerie seront dans l’obligation de l’accepter. Sinon ils ne pourront plus utiliser l’application.