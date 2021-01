WhatsApp devait partager les données des utilisateurs avec Facebook à compter du 8 février, mais c’est finalement reporté au 15 mai. La messagerie opère à ce changement suite aux critiques de nombreux utilisateurs qui, pour certains, ont basculé chez Signal et Telegram.

WhatsApp reporte le transfert des données à Facebook au 15 mai

« Nous avons entendu de nombreuses personnes nous dire combien notre récente mise à jour est source de confusion. Il y a eu beaucoup de désinformation et nous voulons aider tout le monde à comprendre nos principes et les faits », indique WhatsApp sur son blog. La messagerie assure que les conversations profitent du chiffrement de bout en bout, ce qui l’empêche elle ou Facebook de voir les messages. Elle n’a également pas accès à la localisation et ne partage pas les contacts avec Facebook. « Rien ne change », assure WhatsApp.

Qu’est-ce qui change dans ce cas ? Voici ce que dit WhatsApp :

Avec ces mises à jour, rien de tout cela ne change. Au lieu de cela, la mise à jour inclut de nouvelles options que les gens auront pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp. Cela fournit une plus grande transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données. Bien que tout le monde ne fasse pas ses achats avec une entreprise sur WhatsApp aujourd’hui, nous pensons que davantage de personnes choisiront de le faire à l’avenir. Il est important que les gens soient au courant de ces services. Cette mise à jour n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook.

WhatsApp ajoute que le nécessaire sera fait dans l’application pour mieux guider les utilisateurs. L’objectif sera de leur dire que rien ne change concernant le respect de la vie privée.

Les utilisateurs de WhatsApp basculent chez Signal et Telegram

Malheureusement pour WhatsApp, beaucoup d’utilisateurs sont déjà allés voir ailleurs. Signal, par exemple, est l’application la plus téléchargée dans le monde depuis quelques jours. Telegram se porte bien également. En France, Signal est premier sur l’App Store et le Play Store. Telegram est troisième sur le Play Store et quatrième sur l’App Store.