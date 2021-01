Signal cartonne après les nouvelles conditions de WhatsApp

Signal connaît un certain succès à la suite des annonces de WhatsApp avec le partage des données d’utilisateurs avec Facebook. L’application de messagerie chiffrée connaît même quelques perturbations à cause de l’arrivée importante de nouveaux utilisateurs.

C’est sur Twitter que Signal dit accueillir beaucoup de membres d’un coup après la décision de WhatsApp. « Les codes de vérification sont actuellement retardés chez plusieurs opérateurs parce qu’il y a beaucoup de nouvelles personnes qui essaient de rejoindre Signal en ce moment (nous pouvons à peine enregistrer notre excitation) », indique la messagerie. Elle ajoute travailler avec les opérateurs pour retrouver une situation normale.

Cela fut assez rapide en réalité. Une demi-heure après le premier message, Signal indique que « tout le monde devrait pouvoir s’enregistrer à nouveau sans délai ». La messagerie remercie tous les opérateurs qui ont fait le nécessaire au niveau de leurs infrastructures.

Everyone should be able to register without delay again. Thanks to all of the carriers who flipped the right switches so that people can keep switching.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021