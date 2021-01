WhatsApp se met à partager massivement vos données avec Facebook

WhatsApp fait évoluer sa politique de confidentialité pour annoncer un partage massif de vos données avec Facebook. Les nouvelles règles seront en place à partir du 8 février 2021. Il sera obligatoire de les accepter ou bien vous ne pourrez plus utiliser la messagerie.

Partage de données entre WhatsApp et Facebook

WhatsApp évoque le partage de données avec Facebook par le biais d’un pop-up qui apparaît chez certains utilisateurs. La messagerie parle notamment du traitement des données, comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés sur Facebook pour stocker et gérer leurs conversations WhatsApp et comment WhatsApp va bientôt s’associer à Facebook pour offrir une intégration plus poussée de tous les produits de la société mère.

Sur son site, WhatsApp explique faire partie du groupe de Facebook. La messagerie dit recevoir « des informations des autres entités Facebook ». En contrepartie, « nous pouvons utiliser les informations qu’elles nous envoient, et elles peuvent utiliser les informations que nous leur transmettons ». Les éléments sont multiples, comme l’adresse IP, les détails du smartphone, les informations d’interactions avec les contacts et le numéro de téléphone. Il est également question de diverses informations, mais il n’y a pas plus de détails.

Les données partagées avec Facebook

Selon WhatsApp, le partage des données avec Facebook permet :

aider à améliorer l’infrastructure et les systèmes de livraison

comprendre comment nos Services ou les leurs sont utilisés

promouvoir la sécurité et l’intégrité des Produits des entités Facebook, par exemple sécuriser les systèmes et lutter contre le spam, les menaces, les abus ou les violations

améliorer leurs services et vos expériences quand vous les utilisez, par exemple en vous proposant des suggestions (par exemple, d’amis ou de connexions de groupe, ou de contenu intéressant), en personnalisant les fonctionnalités et le contenu, en vous aidant à finaliser vos achats et transactions, et en affichant des offres et publicités pertinentes sur les Produits des entités Facebook

fournir des intégrations qui vous permettent de relier votre expérience WhatsApp aux autres Produits des entités Facebook. Par exemple, vous permettre de lier votre compte Facebook Pay pour effectuer des paiements sur WhatsApp ou vous permettre de discuter avec vos amis sur d’autres Produits des entités Facebook, tels que Portal, en liant votre compte WhatsApp

Comme dit précédemment, il sera obligatoire d’accepter les règles. Ceux qui les refuseront ne pourront plus utiliser WhatsApp.