Elon Musk devient l’homme le plus riche du monde et dépasse Jeff Bezos

Elon Musk a dépassé Jeff Bezos en devenant l’homme le plus riche du monde. Le PDG d’Amazon occupait la première place depuis juillet 2017. Mais Elon Musk a su mieux progresser grâce à Tesla et SpaceX, comme l’indique Bloomberg.

La fortune d’Elon Musk est de 188,5 milliards de dollars aujourd’hui, soit 1,5 milliard de dollars de plus que Jeff Bezos. La présence de ces deux hommes en tête du classement est en tout cas intéressante quand on sait qu’ils sont concurrents dans le milieu de l’espace. Elon Musk est le patron de SpaceX et Jeff Bezos dirige la société Blue Origin.

En tout cas, Elon Musk a connu 12 mois exceptionnels avec un bond de 150 milliards de dollars pour sa fortune, ce qui lui permet d’être l’homme le plus riche au monde. C’est probablement la première fois qu’une personne obtient une telle somme en si peu de temps. De plus, l’action de Tesla a pris 743% en un an. Elon Musk a une part de 20% dans le constructeur automobile.

Elon Musk a réagi à l’information annonçant qu’il est l’homme le plus riche au monde. Il indique dans un tweet : « Comme c’est étrange. Eh bien, remettons-nous au travail ».