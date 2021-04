Clubhouse : les données de 1,3 million d’utilisateurs en fuite

Plusieurs données de 1,3 million d’utilisateurs de Clubhouse sont en fuite sur un forum visité par des hackers. Mais la plateforme de conversation audio l’assure : ce n’est pas un piratage.

Selon CyberNews, les données des 1,3 million d’utilisateurs de Clubhouse comprennent les identifiants, les noms, les URL des photos de profil, les pseudos, les pseudos Twitter, les pseudos Instagram, le nombre d’abonnés, le nombre de personnes qui suivent un utilisateur, la date de création des comptes et le nom de la personne qui a envoyé l’invitation.

Ces données en circulation sur Internet rappellent ce qui s’est passé il y a quelques jours avec Facebook et LinkedIn. Les données de 533 millions d’utilisateurs du premier ont été mises en ligne gratuitement. Cela inclut notamment des adresses e-mail et numéros de téléphone. Pour le second, ce sont 500 millions d’utilisateurs. Les deux parlent d’une collecte de données et non d’un piratage. Clubhouse a un discours similaire.

« Ceci est trompeur et faux », indique le compte Twitter de Clubhouse concernant la publication des données de 1,3 million d’utilisateurs. « Clubhouse n’a pas été déjoué ou piraté. Les données auxquelles il est fait référence sont toutes les informations de profil publiques de notre application, auxquelles tout le monde peut accéder via l’application ou notre API », ajoute la plateforme.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo

