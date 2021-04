Twitter a essayé de racheter Clubhouse pour 4 milliards de dollars

Twitter aurait bien voulu mettre la main sur Clubhouse. Selon Bloomberg, le réseau social et l’application de conversation audio ont eu des discussions ces derniers mois, avec le premier qui était prêt à payer 4 milliards de dollars pour acquérir le second. Mais le projet n’est plus d’actualité.

Pas de rachat de Clubhouse par Twitter

Pour ceux qui ne le savent pas, Clubhouse est une application qui connaît un petit succès depuis un moment maintenant. Seulement disponible sur iOS (une version Android arrivera dans quelques mois), elle permet d’organiser des conversations avec seulement le son. Il y a d’un côté les intervenants et de l’autre ceux qui écoutent. L’application s’est fait remarquer à la suite d’intervention de plusieurs dirigeants de grosses entreprises, dont Mark Zuckerberg (PDG de Facebook). En France, Xavier Niel (patron de Free) a participé à une session.

Un rachat de Clubhouse par Twitter aurait donc pu être intéressant. Mais les négociations ayant échoué, le service cherche maintenant à lever des fonds pour avoir toujours plus d’argent et investir davantage.

Dans le même temps, beaucoup de sociétés ont décidé de copier ce principe de conversation audio. Et justement, Twitter a lancé son équivalent à Clubhouse qui a pour nom Spaces. Facebook expérimente également son propre service qui a pour nom Hotline. L’histoire est la même du côté de Microsoft, LinkedIn et Slack.