Intermarché annonce un piratage avec fuite de données… puis rétropédale

Situation surprenante du côté d’Intermarché, avec l’enseigne qui évoque un piratage et un vol de données de ses clients… avant d’annoncer que ce n’est finalement pas le cas.

Un piratage chez Intermarché, mais pas de fuite de données

Tout a commencé par un e-mail envoyé aux clients d’Intermarché. Le courriel indique :

Nous vous informons que votre compte Intermarché a fait l’objet d’un accès par un tiers non autorisé. Celui-ci a pu accéder à vos données personnelles et pourrait les utiliser à des fins de fraude ou décagnottage de votre carte de fidélité, voire d’usurpation d’identité. Soyez toutefois rassuré(e) : vos données bancaires ne sont pas concernées. Celles-ci sont hébergées sur des serveurs sécurisés de nos partenaires de paiement.

Au vu de la cyberattaque, l’enseigne a annoncé avoir bloqué temporairement l’accès aux comptes des clients et avoir forcé un changement de mot de passe. « Nous menons toutes les actions nécessaires afin de corriger la faille de sécurité et renforcer notre sécurité », poursuit le message. À aucun moment il n’est précisé quelles sont les données volées (noms, prénoms adresses, etc).

Mais il y a un problème concernant ce piratage : Intermarché annonce finalement… qu’il n’y a pas eu une fuite de données. C’est sur X (ex-Twitter) que le groupe a fait un commentaire : « Contrairement à ce qui a pu être annoncé à certains clients par erreur, aucun tiers non autorisé n’a pu accéder aux données personnelles des clients d’Intermarché. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ».

Contrairement à ce qui a pu être annoncé à certains clients par erreur, aucun tiers non autorisé n’a pu accéder aux données personnelles des clients @intermarche. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. https://t.co/JWL6T2fSZw — Les Mousquetaires (@mousquetairesfr) November 7, 2024

Une tentative de piratage a bien eu lieu, mais le hacker n’a visiblement pas réussi à collecter les données.