Facebook : les données de 533 millions d’utilisateurs en fuite sur Internet

Les données personnelles de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont été partagées gratuitement sur Internet. Cela comprend plusieurs informations sensibles : noms, numéros de téléphone, (parfois) adresses e-mail, identifiants Facebook, dernier lieu visité, dates de naissance, biographies, statut de la relation et date de création du compte.

Alon Gal, un chercheur en sécurité, a dévoilé sur Twitter la fuite de données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook. En France, 19 858 559 d’utilisateurs sont concernés par cette fuite. Cela représente tout de même un utilisateur français sur deux. De manière générale, 106 pays sont touchés. Cela inclut 32 millions d’utilisateurs aux États-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et 6 millions en Inde.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021