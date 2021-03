SFR met en place la publicité ciblée sur ses box TV

Altice, la maison-mère de SFR, annonce que la publicité ciblée est maintenant une réalité sur les box TV de l’opérateur. Cela a commencé le 1er mars dernier. Les annonceurs peuvent en profiter dès maintenant.

La publicité ciblée débarque sur les box TV de SFR

Voici comment Altice détaille la publicité ciblée sur les box TV de SFR. Les offres s’appuient sur :

l’expertise du groupe à travers SFR qui commercialise depuis plusieurs années de la donnée de géolocalisation anonymisée à des clients entreprises ou des collectivités territoriales. SFR est la 1ère marque à mener une campagne en utilisant les capacités du groupe en TV segmentée

la puissance du média TV et plus particulièrement des chaînes du groupe (BFMTV, RMC Découverte, RMC Story) dont le profil des audiences se différencie des chaînes généralistes du marché

le déploiement de chaînes régionales, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et BFM DICI, pour lesquelles l’intégration d’une adresse explicite est déjà autorisée. Avec ces dernières, ce sont aussi de nouveaux annonceurs, plus petits, qui vont pouvoir accéder au média TV

Les marques et les annonceurs peuvent intégrer de la donnée tierce grâce au partenaire LiveRamp et de la donnée annonceurs, en plus de la donnée SFR issue des box. Altice assure que c’est conforme aux règles de consentement et de protection des données.

Aux critères de ciblage dits classiques que sont la localisation géographique, les données socio-démographiques, l’usage de la télévision ou encore la composition du foyer, pourront s’ajouter toutes les données ad hoc que les annonceurs souhaiteront partager pour mieux cibler les clients.

La concurrence fait ou va faire de même

SFR est loin d’être le seul à se mettre à la publicité ciblée sur les box TV. Les autres opérateurs ont également signé des accords avec différents groupes (Orange avec TF1, France Télévisions et M6 ; Bouygues Telecom avec TF1). Cela signifie que tous les Français ne verront pas forcément les mêmes publicités à la télévision. Tout dépendra de plusieurs facteurs.