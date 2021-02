Orange et M6 s’associent pour la publicité ciblée à la TV

Après Bouygues Telecom et TF1 il y a quelques jours, c’est Orange et M6 qui s’associent autour de la publicité ciblée à la télévision. Selon leurs dires, il s’agit d’une « nouvelle étape dans la digitalisation du média TV ».

Publicité ciblée chez Orange après un accord avec M6

L’accord entre Orange et M6 pour la publicité ciblée permettra aux annonceurs d’associer la puissance de la télévision aux capacités de ciblage proposées par l’opérateur historique (données géographiques, de composition des foyers, d’usages TV) et d’optimiser ainsi les performances de leur campagne.

Outre la publicité ciblée à la télévision, Orange et M6 renouvellent leur accord de distribution. Il permet aux abonnés d’Orange de continuer à profiter des chaînes du groupe M6, des services non linéaires associés et des fonctionnalités réservées aux offres des distributeurs (avant-premières, fenêtres de diffusions non linéaires étendues, fonctionnalités innovantes). Cet accord prévoit également la mise en place de nouveaux services qui permettront aux abonnés Orange de bénéficier des contenus non linéaires sans publicité et de regarder des matchs de foot en 4K, dont l’Euro 2020.

Dans un communiqué, Fabienne Dulac, la dirigeante d’Orange France, dit que son groupe « se félicite de cet accord ». Elle estime que la publicité ciblée « est un vecteur important de création de valeur pour nos deux entités » avec « des recommandations plus pertinentes et mieux ciblées pour nos clients ». Nicolas de Tavernost, le PDG du groupe M6, est du même avis. Il parle d’un « axe important du développement du média TV au service des annonceurs ».