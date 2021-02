Publicité ciblée à la TV : Bouygues Telecom et TF1 signent un accord

Bouygues Telecom et TF1 annoncent la signature d’un accord autour de la publicité ciblée à la télévision. Les annonceurs auront accès aux données des clients de l’opérateur (âge, sexe, centres d’intérêt, etc) pour leur proposer des publicités susceptibles de les intéresser.

La publicité ciblée entre Bouygues Telecom et TF1

La publicité ciblée permet de diffuser auprès des téléspectateurs (qui auront préalablement donné leur consentement) des publicités plus affinitaires sur les chaînes en linéaire. Voici ce qu’indiquent TF1 et Bouygues Telecom dans leur communiqué commun sur la publicité ciblée :

À l’instar du digital, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus premium des chaînes du Groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage, pour proposer aux abonnés Bouygues Telecom des publicités adaptées, dans le respect de la réglementation des données personnelles. Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs d’adresser une cible spécifique, notamment via de nouveaux ciblages inédits.

Cet accord entre TF1 et Bouygues Telecom autour de la publicité ciblée est loin d’être le seul. En novembre dernier par exemple, Orange a signé un accord similaire avec France Télévisions. Il y a la même chose entre Orange et TF1 en décembre. En outre, Bouygues Telecom et Google travaillent dessus pour peaufiner le ciblage. Ainsi, tous les spectateurs n’auront pas forcément les mêmes publicités au moment de regarder les chaînes de télévision. Cela reste expérimental en France, mais les opérateurs et les annonceurs s’y penchent de plus en plus.