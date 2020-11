La publicité ciblée TV débarque chez Orange et France Télévisions

La TV segmentée fait ses débuts en France avec de la publicité ciblée sur les chaînes de France Télévisions pour les clients d’Orange. Les deux groupes ont obtenu le feu vert cet été et cela se met en place dès maintenant. Ils ne sont pas les seuls à s’y intéresser : Bouygues Telecom et Google travaillent aussi dessus.

Un client Orange qui regarde France 2, France 3, France 4, France 5 ou Franceinfo aura le droit à de la publicité ciblée. Cela signifie qu’il y a eu en amont une analyse des programmes qu’il regarde pour connaître ses goûts. Des clients auront donc une publicité, d’autres auront une réclame différente au même moment, et ainsi de suite. Tout dépend des goûts et habitudes de chacun.

10 annonceurs participent au programme de publicité ciblée d’Orange et France Télévisions. On retrouve :

Carte Noire (Dentsu)

EDF (Havas Media)

Engie (Blue 449)

Harrys (OMD)

Intermarché (Publicis)

Orange Maison protégée (Havas Media)

PSA (GroupM)

Reckitt Benckiser Healthcare (Dentsu)

Renault (OMD)

Sanofi (GroupM)

Selon Orange, la phase pilote de la publicité ciblée a déjà débuté et va durer jusqu’à la fin de l’année. « La TV segmentée ouvre la voie à de nouvelles expériences publicitaires qui renforcent l’attractivité du média TV », estime Marianne Siproudhis, directrice générale de France TV Publicité. Du côté d’Orange, on estime qu’il s’agit d’une offre « innovante pour le marché publicitaire et une prouesse technologique des opérateurs ». Elle a nécessité près de deux ans de développement.

Données pour la publicité ciblée avec Orange et France Télévisions

Une question peut se poser : d’où viennent les données de chaque client ? France Télévisions indique dit que la collecte de données a été réalisée préalablement par Orange auprès de ses abonnés TV. Cependant, cela concerne un certain pourcentage et non la totalité. Orange et France Télévisions jugent malgré tout que c’est suffisant pour faire de la publicité ciblée.