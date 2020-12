Orange et TF1 s’associent pour la publicité TV ciblée auprès des clients

Orange et TF1 ont signé un accord qui porte, en partie, sur la publicité ciblée à la télévision. Pour rappel, l’opérateur historique a déjà passé un accord similaire avec France Télévisions. Celui avec TF1 entrera en vigueur dès janvier 2021.

À partir de janvier, les abonnés chez Orange auront donc de la publicité ciblée quand ils regarderont des chaînes du groupe TF1. Cela comprend TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Il y a également les chaînes thématiques : Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club. Et ça ne s’arrête pas là, puisque les services MYTF1 et TFOU MAX sont également concernés.

Le principe de la publicité ciblée avec Orange et TF1 est similaire aux pratiques sur Internet. Le comportement de chaque abonné va être analysé pour voir le type de programmes qu’il regarde. Ainsi, si un abonné regarde beaucoup de séries depuis son décodeur, les publicités ciblées pourraient tourner autour du divertissement. Pour un abonné amateur de football, des publicités en rapport avec le sport pourraient s’afficher en priorité. Et ainsi de suite.

Dans la foulée, Orange annonce un second accord avec TF1 au sujet de la distribution des services audiovisuels du groupe. Il s’agit en réalité du renouvellement de l’accord qui était valide jusqu’à présent. La diffusion des chaînes est maintenue, tout comme les services (comme le replay). La nouveauté concerne l’arrivée de MYTF1 Pass, qui sera disponible à partir de septembre 2021. Aussi, il y aura un élargissement de la diffusion en 4K pour des programmes événementiels.