Free Mobile assure que la VoLTE va arriver en 2021

Les clients de Free Mobile attendent la VoLTE depuis un moment et le lancement devrait se faire en 2021. C’est en tout cas ce que promet l’opérateur à ses clients.

La VoLTE chez Free Mobile, c’est pour 2021 (normalement)

À l’occasion du lancement de Free Pro hier, des internautes ont questionné l’opérateur sur la disponibilité de la fonctionnalité. La VoLTE permet de passer des appels en 4G. Cela permet d’avoir un appel qui s’initie plus rapidement, une meilleure qualité audio et donc une bonne connexion Internet (si besoin) pour se rendre sur tel ou tel site pendant un appel. Sans cette fonctionnalité, les smartphones basculent en 3G le temps de l’appel, puis reviennent en 4G après cela.

Free Mobile est très long à la détente pour activer la VoLTE sur ses offres, mais 2021 sera visiblement la bonne année. « Nous avons bien la VoLTE prévue dans les cartons pour 2021 », indique Free Pro sur Twitter. Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network (qui appartient à Iliad, comme Free), confirme également une disponibilité pour cette année.

Bonjour Korben, il faudra être un tout petit peu patient mais nous avons bien la VoLTE prévue dans les cartons pour 2021 😉 — Free Pro (@FreePro) March 23, 2021

la VoLTE c’est bien et c’est pour 2021 ! — Kevin Polizzi (@KevinPolizzi) March 23, 2021

Des promesses non tenues dans le passé

Il ne reste plus qu’à voir si Free Mobile va réellement tenir sa promesse. Xavier Niel avait promis en 2018 que la VoLTE allait « prochainement » être disponible. Il avait même parlé d’une disponibilité à court terme. Et pourtant…

Le patron de Free a refait une promesse en juillet dernier. Il expliquait que la VoLTE était requise pour la 5G et qu’elle allait donc être prête pour son réseau avec le lancement de son offre. L’opérateur propose la 5G depuis décembre et il n’y a toujours rien à ce jour. Espérons que la promesse pour 2021 soit la bonne. En attendant, Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent la fonctionnalité à leurs clients depuis des années maintenant.