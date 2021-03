Free Pro : une offre professionnelle comprenant une Freebox Pro et un abonnement 5G

Comme son nom l’indique, Free Pro est une offre « package » à destination des entreprises, comprenant une Freebox Pro et un abonnement mensuel lié de 39,99 euros HT/mois la première année (puis 49,99 euros HT/mois par la suite).

La Freebox Pro est un routeur en fibre optique (et uniquement en fibre optique) qui affiche un form-factor permettent de le loger dans un rack 19 pouces. Le débit descendant maximal est de 7 Gbit/s et de 1 Gbit/s en montant. A noter que la box est compatible 10G-EPON et qu’elle peut contenir jusqu’à deux disques durs 2,5 pouces pour la fonction NAS. 1 to est dispo sans surcoût sur simple demande, sans oublier les 200 Go de stockage dans le cloud.

Petite surprise, le sans fil se « contente » du Wi-Fi 5 (alors que le Wi-Fi 6 est disponible dans plusieurs produits grand public) avec protection WPA3 et un mode invité.

Pour pallier les pannes, Free inclus dans son offre un modem 4G et une carte SIM de 100 Go, sans surcoût là encore, mais chaque Go de débit via la 4G sera facturé 5 euros HT. Le pack comprend aussi deux lignes fixes (+ lignes VoIP à 9,99 euros/mois l’unité) et un forfait mobile Free Pro 5G (150 Go de data en France + 25 Go vers l’étranger) à 9,99 euros/mois pour les abonnés Freebox Pro. Ce forfait mobile est disponible séparément pour 19,99 euros/mois.

Le service client est lui aussi adapté au format « pro », avec un service téléphonique et/ou par mail disponible 7j/7 de 8h à 19h. Free promet une réponse en moins de 8 heures les jours ouvrés, mais il est possible de bénéficier d’une réponse en moins de deux heures contre 20 euros/mois.