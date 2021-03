Qualcomm dévoile le Snapdragon 860, version overclockée du 855

Voilà qui devrait plaire aux fabricants d’ « entrée de gamme ». Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon 860, qui n’est autre que la version overclockée du Snapdragon 855. Le processeur intègre donc un CPU Kryo 485 à huit cœurs cadencés à 2,96 GHz (contre 2,84 GHz pour le 855), mais cette fréquence est identique à celle du Snapdragon 855 Plus, à croire qu’il s’agit presque d’un simple « rebranding » de cette puce (meilleur marché). Le GPU est un Adreno 640.

Le gros changement est à chercher du côté de la RAM : le Snapdragon 860 peut en effet gérer jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui n’est plus si absurde étant donné que plusieurs modèles annoncés récemment disposent affichent cette capacité en RAM (comme le Redmagic 6 Pro de Nubia). Qualcomm annonce aussi quelques améliorations sur la partie photo, à l’instar du mode nuit sur le grand angle et la caméra en façade.

On notera enfin que le POCO X3 Pro présenté hier est le tout premier smartphone à disposer du Snapdragon 860. Son prix est de 249 euros.