Nubia dévoile les Redmagic 6 et Redmagic 6 Pro, deux smartphones gaming sans concessions

Nubia vient de dévoiler les Redmagic 6 et Redmagic 6 Pro, deux smartphones gaming sans concessions technologiques. Au delà de leur look à la fois stylé et bling, ceux deux appareils se distinguent avant tout par une fiche technique à faire pâlir la concurrence. Ainsi, les deux mobiles disposent d’une dalle AMOLED 6,8 pouces 165 Hz (!), Full HD+, HDR10+ et 10-bits (n(en jetez plus !), d’un processeur Snapdragon 888, de 8, 12 ou 18 Go de RAM LPDDR5, de 128, 256 ou 512 Go de stockage en UFS 2.1 et d’un bloc photo à trois capteur (64 Mpx grand angle + 8 Mpx ultra grand angle + 2 Mpx Macro, sans oublier le capteur frontal 8 Mpx. Du lourd donc.

Le Redmagic 6 transparent en impose

Le modèle Pro a droit à une batterie 5 050 mAh 120W, contre 4 500 mAh 66W pour le Redmagic 6. Bien entendu, les deux appareils sont compatibles 5G et disposent du WiFi 6E et du Bluetooth 5.1.

Les Redmagic 6 et 6 Pro seront disponibles à la vente le 11 mars en Chine et le 16 mars dans le reste du monde. Le RedMagic 6 sera proposé à 3799 yuans (480 euros) pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à 4099 yuans (529 euros) pour la version 12 Go/128 Go et à 4399 yuans (568 euros) pour la version 12 Go/256 Go. Le RedMagic 6 Pro 12 Go/128 Go sera proposé à 4399 yuans (568 euros), à 4799 yuans pour la version 12 Go/256 Go et à 5299 yuans (684 euros) pour la version 16 Go/256 Go. Enfin, un modèle transparent disposant de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage sera proposé à 5599 yuans (723 euros) et à 6599 yuans (852 euros) pour la version 18 Go/512 Go (!).