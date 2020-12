Streaming : Square discute pour racheter Tidal

Tidal pourrait bien changer de propriétaire et passer chez Square. Cette société de paiement, qui est dirigée par Jack Dorsey (également patron de Twitter), discute avec le service de streaming musical de Jay Z pour l’acquérir, selon Bloomberg.

Il est vrai que cette information peut surprendre. Il n’y a aucun lien entre Tidal et Square, pas le moindre. Et pourtant, Jack Dorsey semble bien intéressé pour mettre la main dessus. Ce serait un moyen de se diversifier. Mais c’est un pari risqué au vu du marché. Spotify et Apple Music dominent très largement le marché du streaming musical. Tidal est très loin derrière eux.

Jay Z a racheté en 2015 ce qui allait devenir Tidal pour 50 millions d’euros, mais le prix que Square est prêt à débourser est inconnu. Les discussions entre les deux groupes sont toujours en cours.

Au dernier comptage, Spotify compte 320 millions d’utilisateurs dans le monde. 144 millions d’entre eux ont un abonnement payant. Chez Apple Music, on compte plus de 60 millions d’abonnés payants. Et chez Tidal ? Le service de streaming a parlé de trois millions d’abonnés payants. Mais cela remonte à 2016. Il n’a rien dévoilé de nouveau depuis.

Tidal est à ce jour disponible dans 53 pays. Le service de plus de 60 millions de musiques et 250 000 vidéos.