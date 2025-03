Le streaming musical atteint un nouveau sommet avec 100 millions d’abonnements aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont franchi un nouveau cap avec 100 millions d’abonnements payants pour le streaming, un record qui représente près des deux tiers des revenus de l’industrie musicale. Selon le dernier rapport de la Recording Industry Association of America (RIAA), ce chiffre marque un tournant important pour l’économie musicale du pays.

L’industrie musicale américaine a enregistré une croissance de 3 % en 2024, atteignant un revenu total de 17,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 500 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Le streaming payant, avec une part de 79 % des revenus générés par cette activité, a largement contribué à cette progression. Il représente désormais près de deux tiers des revenus totaux de l’industrie.

Cependant, la croissance du streaming commence à montrer des signes de ralentissement. En 2024, l’augmentation des abonnements a été de moins de quatre millions, bien en deçà des neuf millions enregistrés entre 2020 et 2021. Face à cette tendance, des acteurs majeurs du secteur, comme Universal, ont lancé des initiatives pour diversifier les sources de revenus, avec des modèles d’abonnement plus variés et la vente de produits dérivés.

D’autre part, les services de streaming gratuits financés par la publicité, tels que YouTube ou Spotify, ont vu leurs revenus chuter de 2 %, totalisant 1,8 milliard de dollars.

Parallèlement, le marché du vinyle continue de prospérer. Avec sa 18e année consécutive de croissance, le vinyle représente aujourd’hui près de 75 % des revenus générés par la musique physique, dépassant pour la troisième année consécutive les ventes de CD.