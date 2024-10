Nintendo Music : Nintendo lance son application de streaming musical

Oubliez Spotify, Apple Music, Deezer et les autres, place maintenant à Nintendo Music ! La société derrière Mario et Zelda annonce aujourd’hui le lancement de sa propre application de streaming musicale sur iOS et Android.

Nintendo Music, le nouveau service de streaming musical

Ne vous attendez pas à écouter vos artistes préférés sur Nintendo Music pour une raison toute simple : ils ne seront pas là. L’application recense les musiques de plusieurs jeux, avec les bandes originales complètes. On retrouve notamment les musiques de Pikmin, Mario Kart, The Legend of Zelda, Metroid Prime, Animal Crossing, Donkey Kong Country et plus encore.

Quelques fonctionnalités sont également disponibles. Vous pouvez par exemple prolonger la durée (15, 30 ou 60 minutes) d’un morceau compatible pour continuer de l’écouter, par exemple lorsque vous étudiez ou travaillez. Vous avez également la possibilité de télécharger les musiques pour les écouter hors ligne.

D’autre part, il y a une fonction pour ne pas être spoilé. Admettons que vous jouez à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous pouvez demander à ce que les musiques de ce jeu en particulier ne soient pas jouées sur l’application. Ainsi, vous découvrirez les morceaux pour la première fois pendant votre gameplay et non via la plateforme de streaming. Enfin, vous pouvez profiter de plusieurs playlists dédiées ou créer les vôtres.

Quel est le prix de Nintendo Music ? Il faut un abonnement actif au Nintendo Switch Online pour pouvoir accéder au service de streaming musical. Cet abonnement, de base, permet de jouer en ligne sur la Switch et d’avoir d’autres bonus. Le prix est de 3,99€ pour un mois, 7,99 euros pour trois mois et 19,99 euros pour un an.

Nintendo Music est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iOS et sur le Google Play Store pour Android.