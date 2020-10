Spotify passe le cap des 300 millions d’utilisateurs, mais affiche une perte nette

Spotify a publié aujourd’hui ses résultats financiers. Le service de streaming musical a passé le cap des 300 millions d’utilisateurs. Il en compte 320 millions au total, soit un gain de 29% sur un an. Il y a 144 millions d’utilisateurs avec un abonnement payant et 176 millions d’utilisateurs avec la formule gratuite financée par la publicité.

Selon Spotify, la belle hausse s’explique en grande partie par son lancement en Russie cet été. Il ajoute avoir fait beaucoup de publicités en Inde, ce qui a aidé à attirer du monde.

Après un bénéfice de 241 millions d’euros au troisième trimestre 2019, Spotify a subi une perte de 101 millions d’euros sur la période juillet-septembre 2020. C’est en grande partie due à des dépenses de fonctionnement plus élevées. Le groupe a réalisé au cours du trimestre un chiffre d’affaires de près de 1,98 milliard d’euros, en hausse de 14% sur un an. Quant au résultat d’exploitation, là où Spotify attendait une perte comprise entre 70 et 150 millions, celle-ci a seulement été 40 millions d’euros.

Au cours du trimestre, « les heures de consommation globale ont dépassé les niveaux pré-Covid », note Spotify. Toutes les régions sont revenues dans le vert.

Outre les finances et le nombre d’utilisateurs, Spotify parle des podcasts. Le service de streaming mise beaucoup sur ce point depuis plusieurs trimestres maintenant. Il compte désormais 1,9 million de podcasts, contre 1,5 million au trimestre précédent. Il ajoute que 22% de ses utilisateurs ont eu une interaction avec un podcast, contre 22% auparavant.