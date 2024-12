Spotify affiche des vidéos pornos au niveau de sa recherche

Plusieurs utilisateurs de Spotify ont signalé un problème de modération sur la plateforme, avec des vidéos pornographiques apparaissant dans les résultats de recherche et les recommandations.

Du porno apparaît sur Spotify

L’incident a été porté à l’attention du public par un utilisateur de Reddit qui a partagé une capture d’écran montrant une vidéo porno avec l’actrice Mia Khalifa dans les suggestions de recherche liées au rappeur M.I.A. Bien que cette vidéo ait été retirée, d’autres contenus explicites ont été découverts dans l’onglet des vidéos sur Spotify.

Face à cette situation, Spotify a réagi. Laura Batey, une représentante du service de streaming, a confirmé à The Verge que le contenu en question avait été supprimé pour violation de ses politiques. La plateforme rappelle que, selon ses règles, les contenus sexuellement explicites sont interdits. Cependant, elle n’a pas précisé comment ces vidéos avaient réussi à passer à travers le système de modération.

Cet incident n’est pas isolé. D’autres utilisateurs ont signalé la présence de contenu érotique sur Spotify, notamment un compte qui publie depuis plusieurs années des audios à caractère sexuel, et un autre compte utilisant des podcasts pour partager du contenu explicite sous forme de vidéos depuis novembre. Le système de modération de Spotify présente donc des lacunes qui permettent à ces contenus de se frayer un chemin jusqu’aux utilisateurs.

En outre, la plateforme a été critiquée pour son système de signalement peu pratique. Contrairement à d’autres services, les utilisateurs doivent copier l’URL du contenu et signaler l’incident via une page externe. Cette procédure pourrait décourager les signalements, laissant des contenus inappropriés non traités. Spotify se retrouve ainsi sous pression pour améliorer son système de modération et garantir une expérience plus sûre pour ses utilisateurs.