Spotify devient disponible en Russie et dans 12 autres pays

Spotify annonce aujourd’hui être disponible dans 13 nouveaux pays. Cela comprend l’Albanie, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kazakhstan, le Kosovo, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Russie, la Serbie, la Slovénie et l’Ukraine. Spotify est maintenant proposé dans 92 pays au total.

« Notre expansion en Europe est due au fait que les consommateurs de la région adoptent le streaming », explique Spotify. « La Russie, en particulier, est l’un des 20 plus grands marchés de streaming au monde. Ce lancement ouvre la porte à près de 250 millions de fans qui pourront ainsi découvrir de nouvelles musiques de leur pays et du monde entier », ajoute la plateforme de streaming. Elle note que cette expansion est également une bonne nouvelle pour les artistes qui pourront toucher de nouveaux fans.

Pas moins de 200 playlists mettant en avant les artistes des 13 nouveaux pays vont être proposées dans le monde sur Spotify pour que chaque utilisateur de la plateforme puisse faire des découvertes.

Les offres sont les mêmes que dans les autres pays. Il y a d’abord la formule gratuite qui comprend des publicités. Il y a ensuite Spotify Premium (9,99€/mois en France) pour retirer les publicités, avoir une meilleure qualité sonore et plus. Il y a aussi Spotify Famille (14,99€/mois en France) pour un usage jusqu’à six personnes et Spotify Duo (12,99€/mois en France) pour les couples.