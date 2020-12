Microsoft prépare ses propres puces ARM pour les Surface et serveurs

Microsoft travaille en ce moment sur des processeurs maison qui sont basés sur l’architecture ARM, rapporte Bloomberg. Le groupe voudrait surtout les utiliser pour les serveurs avec son réseau Azure. Mais il envisage aussi une utilisation dans de futurs produits Surface.

À ce jour, Microsoft s’appuie sur les puces d’Intel pour le cloud avec Azure. C’est en réalité le cas pour beaucoup de serveurs de différentes entreprises qui ont des processeurs Intel Xeon. Mais à l’instar d’Apple avec sa puce M1, Microsoft veut avoir ses propres puces ARM pour tout contrôler. C’est aussi un moyen de réduire les coûts.

Avant de créer ses propres puces ARM, Microsoft a travaillé avec différents groupes. Il y a notamment eu les puces SQ1 et SQ2 présentes dans la Surface Pro X, en collaboration avec Qualcomm. Il y a également eu une version personnalisée d’un processeur Ryzen dans le Surface Laptop 3, en collaboration avec AMD.

Concernant la rumeur des puces ARM, Microsoft ne confirme pas… mais ne dément pas pour autant. « La puce étant un élément fondamental de la technologie, nous continuons à investir dans nos propres capacités dans des domaines tels que la conception, la fabrication et les outils, tout en encourageant et en renforçant les partenariats avec un large éventail de fournisseurs de puces ». Telle est la réaction du groupe quand on l’interroge.

Des inquiétudes pour Intel avec les futures puces ARM de Microsoft

Apple a récemment dévoilé sa puce M1 avec ses derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. Elle se repose elle aussi sur l’architecture ARM et les performances sont au rendez-vous. C’est mieux que la plupart des processeurs Intel.

En parlant d’Intel, les marchés sont inquiets après le travail en cours de Microsoft. L’action à la Bourse a chuté de 6,30%. Entre ça, les nouvelles puces d’Apple et le fait qu’Amazon utilise déjà des puces ARM maison pour ses serveurs… le futur va être compliqué pour Intel.