Reuters confirme que Arm se tourne vers la fabrication de puces

Arm opère un véritable « shift » dans sa stratégie commerciale, et pourrait passer d’un « simple » fourniture de propriété intellectuelle pour les processeurs (CPU) à la fabrication de ses propres puces ! Reuters croit en effet savoir que l’entreprise britannique a commencé à recruter des cadres issus de ses propres clients sous licence et entrerait ainsi en concurrence directe avec ces derniers (comme Qualcomm), pour décrocher des contrats. Selon les sources qui se sont confiées à Reuters, Arm tenterait aussi de vendre des processeurs pour centres de données à Meta Platforms, venant ainsi perturber les négociations déjà engagées entre Qualcomm et le géant des réseaux sociaux. Les mêmes sources indiquent qu’Arm aurait sécurisé une partie des commandes de Meta Platforms. Inutile de préciser que ces quelques informations indiquent clairement que le changement stratégique d’Arm devrait bouleverser l’industrie des puces dans son ensemble.

En se positionnant lui-même comme fournisseur de puces, Arm risque en revanche de perdre son statut d’acteur neutre dans le secteur des semi-conducteurs, ce qui pourrait détériorer ses relations avec des clients majeurs comme Apple et Nvidia. Au delà des difficultés à venir, Arm chercherait avant tout à augmenter ses revenus et sa rentabilité au-delà des seuls frais de licence.