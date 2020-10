Microsoft renouvelle la Surface Pro X avec un processeur plus puissant

En plus d’annoncer le Surface Laptop Go, Microsoft dévoile aujourd’hui une nouvelle version de la Surface Pro X. Le principal changement par rapport au premier modèle est un processeur puissant.

La nouvelle Surface Pro X embarque la puce SQ2. Et encore, c’est seulement disponible en option. En effet, les premiers modèles ont toujours le droit à la puce SQ1 qui a fait ses débuts avec la première Surface Pro X sortie l’année dernière.

La puce SQ2, créée par Microsoft en partenariat avec Qualcomm, est une variante de la puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, à l’exception que le support de la 5G n’est pas de la partie ici.

La Surface Pro X embarque un écran de 13 pouces (2 880 x 1 920 pixels), 8 ou 16 Go de RAM, 128, 256 ou 512 Go de stockage sur SSD, deux ports USB-C, le connecteur Surface Connect et un emplacement pour mettre une carte nano-SIM et profiter d’une connexion 4G (jusqu’à 1 Gb/s). Pour l’autonomie, Microsoft annonce que son appareil peut tenir 15 heures.

La Surface Pro X sera disponible le 27 octobre à partir de 1 699 euros. Quatre configurations seront proposées :