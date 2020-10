Microsoft annonce Surface Laptop Go, son PC portable le plus abordable

Microsoft annonce aujourd’hui un nouvel ordinateur portable. Le Surface Laptop Go s’adresse aux personnes qui n’ont pas forcément beaucoup d’argent à mettre dans un ordinateur. Cela peut notamment être intéressant pour les étudiants.

Les principaux éléments du Surface Laptop Go sont :

Processeur i5-1035G1 Quad-Core Intel de 10e génération

4 ou 8 Go de RAM LPDDR4x (16 Go sont disponibles dans la version Business)

Écran tactile de 12,45 pouces avec une définition de 1 536 x 1 024 pixels

64 Go de stockage sur eMMC ou bien 128 ou 256 Go de stockage sur SSD

Ports USB-A et USB-C

Coloris disponibles : bleu glacier, gris platine, sable

Caméra HD 720p intégrée

Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Dans les grandes lignes, ce Surface Laptop Go peut presque être présenté comme une version réduite du Surface Laptop 3. Lui aussi est en aluminium, est proposé avec les mêmes coloris et dispose d’un connecteur Surface Connect.

Un autre point intéressant est le poids. Microsoft annonce qu’il s’agit de son ordinateur portable le plus léger à ce jour avec 1,1 kg. On peut également évoquer la présence d’un capteur d’empreintes situé sur le bouton d’alimentation pour rapidement se connecter sur sa session Windows. Attention toutefois : le capteur d’empreintes n’est pas présent sur le Surface Laptop Go de base avec 64 Go de stockage eMMC.

Le Surface Laptop Go sera proposé à partir du 27 octobre. Le premier prix sera de 629 euros. Microsoft ne détaille pas encore les tarifs pour les autres configurations.