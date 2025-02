Microsoft : bientôt, les premiers ordinateurs à puce quantique topologique

Ceci est une révolution, et à priori, une « vraie ». Microsoft a annoncé il y a deux jours avoir mis au point la toute première puce quantique « topologique », Majorana 1. Accueillant jusqu’à un million de qubits, cette puce bénéficie surtout du premier topoconducteur au monde, soit un matériau capable de d’atteindre un tout nouvel état topologique de la matière (donc non solide, liquide ou gazeux), qui résout du même coup les soucis d’instabilité des précédentes avancées en informatique quantique. « Après une quête de près de 20 ans, nous avons créé un état de la matière entièrement nouveau, débloqué par une nouvelle classe de matériaux, les topoconducteurs, qui permettent une avancée fondamentale dans le domaine de l’informatique » déclare avec enthousiasme Satya Nadella, le CEO de Microsoft. Le topoconducteur de Microsoft, réalisé à partir d’un alliage complexe d’arséniure d’indium et l’aluminium, est à la base des 8 qubits topologiques mis au point par Microsoft pour sa nouvelle puce.

