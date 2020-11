TikTok demande aux États-Unis s’il sera bientôt vendu

TikTok a déposé un recours auprès d’un tribunal de Washington. Le réseau social veut savoir si sa vente « forcée » va bel et bien se réaliser comme prévu. La date butoir annoncée jusqu’à présent par l’administration Trump était le 12 novembre, demain donc.

TikTok cherche à bloquer un décret des États-Unis l’obligeant à se vendre d’ici demain. L’administration Trump a publié en août un décret interdisant TikTok aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Elle a demandé à ByteDance, la société chinoise qui détient TikTok, de céder le contrôle de son réseau social aux investisseurs américains.

Un accord a été trouvé avec Oracle en tant que partenaire technologique et Walmart en tant que partenaire commercial. Le projet semblait convenir à l’administration américaine, mais TikTok attend toujours le feu vert.

Le réseau social se plaint de ne pas avoir reçu de délai supplémentaire de la part du CFIUS, l’agence chargée de s’assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. C’est l’enquête du CFIUS qui avait débouché sur le décret du 14 août.

« Près de deux mois se sont écoulés depuis que le président a donné son accord préliminaire à notre proposition (…). Nous avons fourni des solutions détaillées pour finaliser l’accord, mais n’avons reçu aucun retour substantiel sur notre projet concret en matière de protection des données personnelles et de la sécurité », a indiqué TikTok. « Nous n’avons pas d’autre choix que de déposer un recours au tribunal pour défendre nos droits et ceux de plus de 1 500 employés aux États-Unis », poursuit la plateforme.