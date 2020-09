Joy-Con Drift : UFC-Que Choisir attaque Nintendo en justice pour « obsolescence programmée »

UFC-Que Choisir n’a pas chômé : après avoir fait expertiser (par un labo indépendant) plusieurs Switch et Joy-Con défectueux, l’association de défense des consommateurs a porté plainte aujourd’hui contre Nintendo et accuse le géant japonais d’obsolescence programmée. Sur son site, UFC-Que Choisir note que « 65 % des consommateurs victimes ont constaté cette panne (Joy-Con Drift, Ndlr) moins d’un an après l’achat des manettes », et que la panne intervient même avec un temps de jeu limité (moins de 5 heures par semaine). Surtout, l’association estime que Nintendo n’a pas encore réglé ce problème récurrent, et ce malgré les déclarations contraires de ses dirigeants.

Le rapport de l’UFC détaille quelques uns des soucis notifiés par l’expertise, et c’est à se demander si Nintendo applique un réel contrôle qualité à ses produits. Ainsi, les Switch expertisées montreraient des signes d’usure prématurée et de graves défauts d’étanchéité à la poussière (problème de conception produit donc). Impitoyable, UFC-Que choisir considère que « La nature de la panne, sa fréquence d’apparition auprès des joueurs, la durée de vie limitée de ces produits, et l’inertie de Nintendo pourtant informée du dysfonctionnement… sont autant de caractéristiques qui indiquent que Nintendo s’adonne à des pratiques d’obsolescence programmée ». Un peu plus loin encore, l’association lance une dernière pique et juge qu’ « Il serait ironique de constater que le père du célèbre plombier ne parvienne pas à colmater un problème d’étanchéité de ses manettes ». Touché !

Outre cette première plainte déposée en France, on rappelle ici que l’affaire du Joy-Con Drift a motivé le lancement de plusieurs class-action aux Etats-Unis et de nombreuses plaintes en justice de clients excédés