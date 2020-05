Bouygues Telecom : des clients abonnés à Netflix alors qu’ils n’ont rien demandé

Drôle de situation du côté des clients de Bouygues Telecom. Plusieurs d’entre eux annoncent qu’ils ont été abonnés à Netflix, alors qu’ils n’ont jamais fait une telle demande. Bien évidemment, un tel abonnement augmente la facture de Bouygues Telecom.

D’où vient le problème ? Est-ce que Bouygues Telecom tente discrètement de refiler des abonnements Netflix à certains pour gagner une commission à chaque fois ? Selon l’opérateur, il s’agit tout simplement d’un vol d’identifiants. Il déclare à Frandroid :

Les identifiants de connexions utilisés par certains de nos clients sur d’autres sites ont été usurpés sur Internet, et utilisés à leur insu afin de souscrire à l’option Netflix. Bien que Bouygues Telecom ne soit pas responsable de cette usurpation et utilisation, les sommes prélevées au titre d’une souscription à Netflix sont remboursées aux clients concernés. En parallèle, une communication spécifique a été faite auprès de nos clients et nous les accompagnons dans la protection de leurs données personnelles, la sécurisation de leur accès, etc.