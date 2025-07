Le nouveau Fairphone 6 est plus compact et modulaire que ses prédécesseurs, tout en restant extrêmement réparable. Bien que le mobile ne propose plus d’accés à la batterie amovible sans outils, ce dernier a obtenu un score parfait dans le test de démontage d’iFixit, soit la note de 10/10. Il suffit en effet d’un simple tournevis Torx T5 pour accéder à l’ensemble des composants, dont la batterie, que l’on peut remplacer en seulement deux minutes. À l’exception de la carte mère (collée), presque tous les éléments — du port USB-C aux capteurs photo — sont remplaçables avec une grande facilité. Fairphone propose également des accessoires modulaires (lanyard, porte-cartes) grâce à une coque arrière interchangeable.

iFixit salue aussi l’indice de protection IP55 (notable pour un téléphone vissé, non collé) et l’engagement de Fairphone à long terme : 7 ans de mises à jour Android, 8 ans de correctifs de sécurité, une garantie de 5 ans et un programme de fidélité pour encourager la réparation. En contrepartie, les performances techniques sont modestes : l’appareil dispose d’un double appareil photo basique, d’une puce Snapdragon 7S Gen 3 peu puissante et d’un port USB 2.0 lent. Le bel écran OLED LTPO 6,3″ 10–120 Hz relève toutefois le niveau. Disponible à 599 euros en Europe, le Fairphone coûte 899 euros aux États-Unis, où il est vendu via Murena avec le système Android dégooglisé /e/OS.