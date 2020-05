Confirmé : Taika Waititi va réaliser un nouveau film Star Wars

C’est maintenant confirmé : Taika Waititi va bel et bien réaliser un nouveau film Star Wars prévu au cinéma. Le réalisateur était en discussion il y a quelques semaines et Disney a annoncé aujourd’hui la nouvelle lors du Star Wars Day.

Taika Waititi connaît déjà Star Wars puisqu’il a réalisé le dernier épisode de la première saison de la série The Mandalorian, diffusée sur Disney+. Il a également fait la voix du droïde IG-11 de la même série. Outre Star Wars, il est surtout connu pour avoir réalisé Thor : Ragnarok et plus récemment Jojo Rabbit, pour lequel il a obtenu l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Le principal intéressé va également participer à l’écriture du scénario, accompagné par Krysty Wilson-Cairns. Cette scénariste écossaise a notamment écrit le film 1917 de Sam Mendes.

Disney confirme également la rumeur qu’une nouvelle série Star Wars est en préparation avec Leslye Headland aux commandes. La réalisatrice a notamment co-crée la série Poupée russe diffusée sur Netflix. La nouvelle série Star Wars sera diffusée sur Disney+ directement.

Aucune date de sortie n’est communiquée pour l’instant, que ce soit le film de Taika Waititi ou la série de Leslye Headland.