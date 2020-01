Star Wars : Taika Waititi en discussions pour s’occuper d’un nouveau film

Star Wars est en pause actuellement, suite à la sortie de l’épisode 9 (L’Ascension de Skywalker) qui marque la fin de la nouvelle trilogie. Mais de nouveaux films vont arriver dans quelques années et Lucasfilm doit maintenant trouver de nouvelles équipes.

Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm et Disney ont entamé des discussions avec Taika Waititi pour s’occuper d’un nouveau film Star Wars. Les discussions semblent encore à leurs débuts et rien n’est signé pour l’instant. Disney et Lucasfilm ont en tout cas refusé de faire un commentaire sur le sujet. Pour sa part, Taika Waititi a posté un tweet avec une pochette de l’album Rumors de Fleetwood Mac, faisant justement allusion à la rumeur relayée.

Taika Waititi a réalisé plusieurs films, dont Thor : Ragnarok. Il va également s’occuper de la suite Thor : Love And Thunder, prévue en 2021. Le réalisateur connaît déjà Star Wars qui plus est puisqu’il fait la voix du robot IG-11 dans la série The Mandalorian, pour laquelle il a également réalisé le 8e et dernier épisode de la première saison.

L’avenir de Star Wars au cinéma est encore flou pour l’instant. Disney a déjà dit que les prochains films ne tourneront pas autour des Skywalker… et c’est tout pour l’instant. À voir maintenant si Taika Waititi est prêt à prendre la relève, au vu de l’image de Star Wars qui a pris un coup auprès du public avec la dernière trilogie qui a beaucoup divisé les fans de la saga.