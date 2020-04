Une nouvelle série Star Wars est en préparation pour Disney+

The Mandalorian ne va pas être l’unique série autour de l’univers Star Wars sur Disney+. Selon les informations de Variety, une autre série est en préparation pour la plateforme de streaming de Disney avec Leslye Headland aux commandes. La réalisatrice a notamment co-crée la série Poupée russe diffusée sur Netflix.

Les détails sont légers pour l’instant. Ni le scénario ni le casting ne sont connus. Il est toutefois précisé que le personnage principal sera une femme, à l’instar de Rey dans les trois derniers films qui ont bouclé la saga Skywalker. Il est également fait mention d’une histoire qui se déroulerait dans une période différente de celle des films et de The Mandalorian.

Disney+ a plusieurs projets en rapport avec Star Wars. Il y a la saison 2 de The Mandalorian prévue pour cet automne et le travail sur la saison 3 a déjà commencé. Il y a aussi une série autour d’Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor et une autre série avec le personnage de Cassian Andor (joué par Diego Luna) qui a été aperçu dans le film Rogue One : A Star Wars Story.

Des films Star Wars vont également sortir au cinéma, mais il faudra être patient. Les dates des trois films annoncées pour l’instant sont décembre 2022, décembre 2024 et décembre 2026.