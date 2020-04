Twitter compte 166 millions d’utilisateurs, mais affiche des pertes financières

Twitter a partagé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année. Le réseau social dit avoir gagné des utilisateurs, mais il affiche des pertes dans le même temps.

Le chiffre d’affaires de Twitter s’est élevé à 808 millions de dollars, en hausse de 2,6% sur un an, alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 776 millions de dollars. La perte s’est établie à 8 millions de dollars, soit 1 centime par action, là où un bénéfice net de 191 millions de dollars avait été enregistré l’année dernière à la même période.

Au niveau du parc, Twitter a maintenant 166 millions d’utilisateurs, contre 152 millions il y a un an. Le réseau social a notamment tiré parti de toute la situation avec le coronavirus puisque de nombreuses personnes ont choisi Twitter pour s’informer. Ces 166 millions d’utilisateurs sont en tout cas supérieurs aux attentes des marchés qui tablaient sur 164 millions.

Twitter tire environ 84% de ses revenus des publicités placées sur sa plateforme et autres services et les ventes en question ont chuté de 27% sur un an au cours des trois dernières semaines de mars. Elles ont toutefois rebondi en Asie vers la fin du mois de mars alors que les mesures de confinement commençaient à être levées dans la région, a dit l’entreprise, sans fournir de chiffres.

Twitter dit qu’il accélère ses efforts pour développer des outils permettant d’attirer des annonceurs, notamment des développeurs de jeux ou d’applications mobiles cherchant à gagner des parts de marché auprès d’utilisateurs coincés chez eux par le confinement.