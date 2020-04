Google réduit la qualité vidéo de ses caméras Nest

Google annonce son intention de limiter la qualité vidéo offerte par ses caméras de surveillance Nest. La raison ? Soulager les réseaux Internet qui sont beaucoup sollicités pendant cette période de confinement.

Dans une déclaration à TechCrunch, Google dit :

Les clients avec une caméra Nest ont également reçu un e-mail leur annonçant le bridage :

Not sure if this qualifies as @internetofshit but Google Nest is changing the quality of my camera feeds because… they can. I've got a gigabit connection, so it's not necessary… and they could run a speed test to verify that. pic.twitter.com/y1W2ELRpMq

— Brendan Corcoran (@bcorcoran) April 14, 2020