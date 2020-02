Coronavirus : Intel et NTT Docomo se retirent à leur tour du MWC 2020

Et ça continue pour ce qui est des entreprises qui ont pris la décision de ne pas participer au Mobile World Congress prévu à la fin du mois. Intel annonce qu’il ne sera pas à l’événement à cause du coronavirus.

« La sécurité et le bien-être de tous nos employés et partenaires est notre priorité absolue, et nous nous sommes retirés du Mobile World Congress de cette année par mesure de précaution. Nous sommes reconnaissants de la GSMA pour sa compréhension et nous nous réjouissons de participer et de soutenir les futurs événements du Mobile World Congress », a indiqué Intel à VentureBeat.

De son côté, l’opérateur japonais NTT Docomo a également décidé de ne pas se rendre au salon dédié à l’univers mobile. La raison est similaire à celle d’Intel, à savoir préférer la sécurité des clients, partenaires et du personnel.

Intel et NTT Domoco rejoignent ainsi Ericsson, Amazon, Sony, LG, ZTE ou encore Nvidia. De grands noms en soi qui seront absents du salon. D’autres sociétés ont indiqué qu’elles maintiennent leur présence au Mobile World Congress en assurant au passage qu’elles prendront d’importantes mesures au vu de la situation. Ce sont surtout les entreprises chinoises qui ont ce discours.