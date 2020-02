Coronavirus : Ericsson annonce qu’il ne participera pas au MWC de Barcelone

Et de trois ! L’équipementier réseau Ericsson vient d’annoncer qu’il retirait sa participation au MWC de Barcelone. L’entreprise suédoise explique que malgré toutes les mesures prises par le GSMA (l’organisme en charge du salon), et « même si le risque est faible », « la compagnie ne peut pas garantir la sécurité et la santé de ses employés et des visiteurs (sur son stand, Ndlr)« .

Ericsson est le troisième groupe d’importance à faire l’impasse sur le MWC pour cause de coronavirus. Avant lui, LG et ZTE avaient retiré leur participation pour des motifs identiques. Le virus a déjà de fortes conséquences sur l’organisation même du salon : les micros seront changés avant chaque conférence (et ne circuleront pas entre plusieurs conférenciers), tandis que les participants ne seront plus obligés de se soumettre au traditionnel protocole de la poignée de main. Malgré la crise du coronavirus, des centaines d’exposants ont maintenu leur venue au MWC, dont Xiaomi, Vivo, Honor, Qualcomm, Lenovo ou bien encore Motorola.