Le MWC à l’heure du Coronavirus : les défections se multiplient (Sony, Amazon, Samsung, etc.)

Le MWC de Barcelone, qui est considéré comme le plus grand salon mondial du mobile, connait sans aucun doute sa pire crise depuis sa création : l’épidémie de coronavirus qui sévit en Chine pousse en effet de nombreux exposants à annuler leur venue dans la grande ville espagnole. On ne parle pas ici de petites sociétés obscures, mais bien de géants du secteur : LG, ZTE, Ericsson ou bien encore Nvidia ont déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas à l’évènement, et dans les dernières 48 heures, trois autres mastodontes de la tech ont rejoint cette liste. Sony, Samsung et Amazon ont confirmé leur désistement du salon. Et une nouvelle fois, ce sont les risques sanitaires qui ont motivé ces difficiles décisions. Sony l’explique sans détour en deux lignes sèches :« Nous accordons la plus grande importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, de nos partenaires, des journalistes et de nos employés, aussi, nous avons pris la difficile décision d’annuler notre participation au MWC 2020 de Barcelone, en Espagne ».

Si l’on ne sait pas encore comment Amazon, Nvidia ou Samsung relaieront les annonces qui devaient être faites au MWC, Sony annonce de son coté qu’une Keynote-YouTube se tiendra en direct-live le 24 février à 8h30. La présentation de la PS5 ce jour là serait sans doute une excellente manière de faire oublier l’absence de vraie Keynote devant un parterre de journalistes et spécialistes… Devant cette longue liste de défections (et ce n’est probablement pas fini), le GSMA tente de rassurer et rappelle que le MWC 2020 accueillera 2800 exposants.