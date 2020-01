L’Europe abandonne l’idée interdire la reconnaissance faciale dans l’espace public

Le projet est finalement annulé. L’Union européenne avait récemment envisagé d’interdire pour 5 ans l’utilisation dans l’espace public de technologies de reconnaissance faciale afin de se donner le temps nécessaire pour mettre au point des garde-fous. C’était maintenant de l’histoire ancienne.

L’intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale a déclenché un débat mondial sur les avantages et les inconvénients d’une technologie largement utilisée par les forces de l’ordre mais dont les régimes autoritaires abusent pour une surveillance massive et discriminatoire. Selon les critiques, cette technologie peut porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et enfreindre les règles de confidentialité des données.

Il y a un peu plus d’une semaine, l’exécutif européen jugeait qu’un durcissement des règles en vigueur pourrait être envisagé afin de préserver les droits des citoyens en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles. « À partir de ces dispositions existantes, le futur cadre réglementaire pourrait aller plus loin et inclure une interdiction limitée dans le temps de l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans l’espace public », expliquait la Commission européenne.

Il était question d’une possible interdiction allant de 3 à 5 ans, avec des dérogations en place pour des projets dans le domaine de la sécurité et en matière de recherche et développement.