L’Europe partante pour interdire la reconnaissance faciale dans l’espace public pendant 5 ans

La reconnaissance faciale continue de faire parler d’elle et ce n’est pas toujours pour les bonnes raisons. L’Union européenne envisage ainsi d’interdire pour 5 ans l’utilisation dans l’espace public de technologies de reconnaissance faciale afin de se donner le temps nécessaire pour mettre au point des garde-fous, selon un projet de la Commission que Reuters a consulté.

L’exécutif européen juge qu’un durcissement des règles en vigueur pourrait être envisagé afin de préserver les droits des citoyens en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles. « À partir de ces dispositions existantes, le futur cadre réglementaire pourrait aller plus loin et inclure une interdiction limitée dans le temps de l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans l’espace public », indique la Commission.

Durant cette interdiction, qui pourrait durer de 3 à 5 ans, « une solide méthodologie d’évaluation des impacts de ces technologies et d’éventuelles mesures de gestion des risques pourrait être identifiée et développée ». Des dérogations à cette interdiction pourraient être accordées pour des projets dans le domaine de la sécurité et en matière de recherche et développement, poursuit la Commission.

Un autre élément avancé est d’imposer des obligations à la fois aux développeurs et aux utilisateurs de systèmes d’intelligence artificielle. La Commission invite les pays de l’Union européenne à se doter d’autorités de supervision pour garantir l’application des nouvelles règles.