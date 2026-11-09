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Razr Flex : le nouveau pliable compact apparaît sur le site officiel de Motorola avant sa sortie en 2027

2 min.
9 Nov. 2026 • 18:00
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Motorola prépare bien un nouveau smartphone pliable au format « livre ». Une page apparue prématurément sur le site d’assistance australien du constructeur mentionne un appareil baptisé Razr Flex 2027, confirmant ainsi le nom évoqué par plusieurs fuites ces dernières semaines.

Il ne s’agit toutefois pas encore d’une annonce officielle. La page appartient à un environnement de test et contient plusieurs informations manifestement provisoires, notamment une date de lancement – incohérente – en 2024. La référence à 2027 renforce néanmoins fortement l’hypothèse d’une commercialisation dès l’an prochain.

Un format beaucoup plus compact que le Razr Fold

Le Razr Flex devrait adopter une conception nettement plus compacte que le Razr Fold dévoilé au CES 2026. De précédentes fuites évoquent un écran intérieur de 6,92 pouces associé à une dalle externe de seulement 4,97 pouces.

Razr Flex

Motorola avait déjà teasé ce nouveau pliable compact quelques heures après la présentation de l’iPhone Duo. Le constructeur travaillerait également sur un verre 3D et chercherait à réduire au maximum la pliure visible au centre de l’écran.

Un concurrent direct de l’iPhone Duo

Ce format placerait le Razr Flex face à l’iPhone Duo d’Apple et au Galaxy Z Fold 8, plutôt qu’aux traditionnels Razr à clapet. Deux appareils photo arrière seraient envisagés, là encore dans une configuration relativement minimaliste.

Motorola n’a encore communiqué ni fiche technique définitive, ni prix, ni encore moins de date de lancement. L’apparition du Razr Flex dans les outils de support montre que le projet a désormais dépassé le simple stade du concept. Après avoir multiplié les formats pliables en 2026, Motorola semble donc prêt à attaquer en 2027 le créneau des pliables ultra compacts.

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