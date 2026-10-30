TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Énergie Batteries tout-solide : un additif multiplie par dix la conductivité d’un électrolyte bon marché
Énergie

Batteries tout-solide : un additif multiplie par dix la conductivité d’un électrolyte bon marché

4 min.
30 Oct. 2026 • 12:01
0

Une équipe japonaise a multiplié par environ dix la conductivité ionique du LATP, un électrolyte solide considéré comme prometteur pour des batteries moins coûteuses. La méthode repose sur l’ajout d’oxyde de samarium et un traitement thermique à 1 000 °C. Publié dans la revue évaluée par les pairs ACS Applied Energy Materials, le résultat ne correspond pas encore à une batterie prête à être produite, mais il s’attaque à l’un des principaux défauts d’un matériau abondant et relativement peu cher.

Recherche Sur Les Batteries Solides

Réorganiser les grains pour laisser passer les ions

Dans une batterie lithium-ion, l’électrolyte assure le déplacement des ions lithium entre les deux électrodes. Les modèles tout-solide remplacent le liquide inflammable des cellules classiques par un matériau solide. Ils promettent une meilleure sécurité et, selon les chimies retenues, une densité énergétique supérieure. Leur difficulté est simple à formuler : un solide laisse généralement circuler les ions moins facilement qu’un liquide, surtout aux frontières entre les grains qui composent le matériau.

Le LATP, pour phosphate de lithium, d’aluminium et de titane,  intéresse les chercheurs parce que ses matières premières et sa fabrication peuvent coûter moins cher que celles d’autres électrolytes solides. Sa conductivité reste cependant insuffisante pour certaines applications. Les chercheurs du KEK, le centre japonais de recherche sur les accélérateurs, et de l’université de Kyoto ont donc utilisé de l’oxyde de samarium comme additif de frittage avant de chauffer l’ensemble à 1 000 °C.

Le gain mesuré ne vient pas d’un simple mélange. Pendant le traitement, l’additif réagit avec les groupes phosphate du LATP et forme notamment du phosphate de samarium et du LiTiOPO4. Ces nouvelles phases favorisent des grains plus fins et modifient la quantité de lithium présente dans la structure cristalline. L’analyse par spectroscopie d’impédance montre que l’amélioration se concentre en particulier aux interfaces entre les particules, précisément là où le passage des ions était freiné.

Pour comprendre ce mécanisme, l’équipe a combiné diffraction des rayons X et diffraction neutronique. Les rayons X renseignent efficacement sur la structure du matériau, tandis que les neutrons permettent de mieux localiser des éléments légers comme le lithium. Cette double lecture a relié le gain électrique à des changements atomiques plutôt qu’à une simple variation de densité ou de taille des échantillons. Les détails sont disponibles dans la publication scientifique originale.

Batterie Solide

Un résultat de matériau, pas encore une cellule complète

Une conductivité multipliée par dix constitue un progrès important, mais le chiffre ne décrit qu’une partie des performances d’une future batterie. L’étude porte sur l’électrolyte et ne présente pas un accumulateur complet soumis à des centaines de cycles de charge. Il faudra encore vérifier sa stabilité face aux électrodes, sa résistance mécanique, sa tenue dans le temps et le comportement des interfaces pendant les charges rapides.

Le procédé devra aussi sortir du laboratoire. Un traitement à 1 000 °C consomme de l’énergie, et l’emploi d’un élément de terre rare comme le samarium impose d’évaluer le coût, l’approvisionnement et la quantité réellement nécessaire à grande échelle. Le LATP contient par ailleurs du titane : il peut réagir dans certaines configurations d’anode et nécessiter une couche protectrice, ce qui complique la cellule finale.

Le travail reste néanmoins intéressant parce qu’il améliore un matériau déjà connu sans exiger une architecture entièrement nouvelle. Nous avons récemment évoqué une batterie Panasonic tout-solide capable de fonctionner jusqu’à 150 °C et le projet de BYD pour un premier véhicule doté d’une batterie solide en 2027. Ici, l’avancée se situe plus en amont : elle fournit une piste de fabrication et une explication atomique susceptibles d’aider les chimistes à concevoir des électrolytes plus conducteurs avant même l’étape du prototype automobile.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

mouthwashing

Mouthwashing : Sony prépare un film adapté du jeu vidéo horrifique indé

30 Oct. 2026 • 11:45
0 Geekeries

Après avoir marqué les joueurs avec son atmosphère étouffante et son récit particulièrement dérangeant,...

affiche jumandji Open World

Jumanji: Open World dévoile une nouvelle bande-annonce avant sa sortie à Noël

30 Oct. 2026 • 11:32
0 Geekeries

Sony Pictures remet une pièce dans la machine Jumanji: Open World avec une nouvelle bande-annonce qui ramène Dwayne Johnson, Kevin Hart,...

Mistral-4-

Mistral Large 4 devient téléchargeable, avec une licence encadrant les hébergeurs

30 Oct. 2026 • 11:28
0 Logiciels

Mistral franchit une nouvelle étape avec Large 4, son modèle d’intelligence artificielle géant surnommé Le Chonk. Depuis...

Intel Logo

Intel prévoit une nouvelle chute du marché du PC en 2027, malgré l’essor de ses puces pour serveurs

30 Oct. 2026 • 11:02
0 Business

Le marché du PC n’est pas près de retrouver des couleurs. Intel s’attend à une nouvelle baisse des ventes...

sony-elf-mn1-sur-bureau

Sony ELF-MN1 : un écran 3D de 6 pouces sans lunettes pour le bureau

30 Oct. 2026 • 10:37
0 Matériel

Sony veut faire sortir l’affichage 3D des studios professionnels pour l’installer sur nos bureaux. Avec l’ELF-MN1, le fabricant japonais...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Nocturne : Apple TV accueille un nouveau thriller, avec Stephen Graham en vedette (2 épisodes disponibles)

Nocturne : Apple TV accueille un nouveau thriller, avec Stephen Graham en vedette (2 épisodes disponibles)

30 Oct. 2026 • 10:50

image de l'article Recopie de l’iPhone sur Mac : vers une disponibilité en Europe ?

Recopie de l’iPhone sur Mac : vers une disponibilité en Europe ?

30 Oct. 2026 • 9:30

image de l'article Le HomePod mini 2 est disponible à l’achat

Le HomePod mini 2 est disponible à l’achat

30 Oct. 2026 • 8:00

image de l'article iPhone Duo, iPad mini 8 OLED et Apple TV 4K (2026) : la quantité de RAM dévoilée

iPhone Duo, iPad mini 8 OLED et Apple TV 4K (2026) : la quantité de RAM dévoilée

30 Oct. 2026 • 7:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site