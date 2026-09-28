BYD prépare sa première voiture à batterie solide pour 2027

BYD veut accélérer sa transition vers les batteries solides pour voitures électriques. Stella Li, vice-présidente exécutive du constructeur chinois, affirme ainsi qu’un premier modèle intégrant cette technologie sera disponible sur le marché dès 2027. Une étape importante, même si la production à grande échelle reste plutôt attendue autour de 2030.

BYD veut démontrer sa technologie dès 2027

« BYD occupe une position de leader dans la commercialisation et la technologie », assure Stella Li. Le groupe travaille sur des batteries tout-solide utilisant un électrolyte à base de sulfures. Contrairement aux accumulateurs lithium-ion classiques, l’électrolyte liquide disparaît au profit d’un matériau solide.

Cette architecture promet une densité énergétique nettement supérieure, donc potentiellement davantage d’autonomie avec un pack plus compact et plus léger. Cette nouvelle génération de batterie pourrait également améliorer la sécurité et les performances par températures extrêmes. Pour rappel, BYD avait déjà placé la batterie au cœur de sa stratégie avec ses technologies de recharge Flash Charging.

Une production de masse plutôt autour de 2030

Le calendrier reste cependant encore prudent. FinDreams, la filiale batteries de BYD, évoque une première phase de démonstration en 2027 avant une industrialisation massive vers 2030. Les modèles haut de gamme devraient être servis en priorité, le coût des cellules solides restant actuellement leur principal handicap.

Les batteries LFP ne disparaîtront donc pas, du moins pas tout de suite. Le scientifique en chef de BYD, Lian Yubo, estime que les deux technologies continueront à cohabiter, les batteries solides étant d’abord réservées aux véhicules premium du constructeur. Le secteur cherche encore à résoudre plusieurs difficultés de fabrication, et ce malgré de récentes avancées sur les électrolytes solides.

La course industrielle s’accélère

Évidemment, la concurrence ne reste pas les bras croisés : Toyota, Mercedes-Benz, Stellantis et Honda travaillent eux aussi sur cette technologie, bien que BYD semble avoir aujourd »‘hui un gros coup d’avance. Pour le fabricant chinois, qui a déjà dépassé Tesla sur le marché des véhicules électrifiés, l’enjeu est désormais de passer de prototypes prometteurs à des modèles commerciaux dotés de nouvelles batteries solides fiables et abordables.