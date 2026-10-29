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Virgin Galactic dévoile Apeiron, son nouveau vaisseau spatial à 750 000 dollars la place

3 min.
29 Oct. 2026 • 17:00
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Virgin Galactic prépare son grand retour dans le tourisme spatial avec Apeiron, premier exemplaire opérationnel de sa nouvelle génération de vaisseaux Delta. L’appareil vient de rejoindre Spaceport America, au Nouveau-Mexique, accroché sous l’avion porteur VMS Eve après son départ de l’usine de Mesa en Arizona. L’aéronef doit maintenant passer par une phase d’intégration logicielle et d’essais avant le retour des vols commerciaux fixé au deuxième trimestre 2027.

La société de Richard Branson avait rouvert les réservations en avril avec un prix spectaculaire : 750 000 dollars par passager. Plus d’une centaine de clients doivent désormais commencer leur préparation au vol.

Six passagers et jusqu’à deux missions par semaine

Apeiron doit remplacer VSS Unity, retiré après sept vols commerciaux entre 2023 et 2024. Là où Unity accueillait quatre passagers et nécessitait plusieurs semaines de maintenance, le Delta peut embarquer six clients et vise jusqu’à deux missions hebdomadaires. Virgin Galactic espère ainsi rendre son modèle économique nettement plus soutenable. Le programme avait été repoussé à 2027 pour des raisons techniques et d’organisation.

Virgin Galactic Apeiron

Le profil de vol reste familier. VMS Eve transporte Apeiron jusqu’à environ 13,5 km d’altitude avant son largage. Le moteur-fusée propulse ensuite l’appareil vers environ 87 km d’altitude, soit sous la ligne de Kármán fixée à 100 km. Les passagers disposent alors de trois à quatre minutes d’apesanteur avant un retour plané vers la piste.

Virgin Galactic se retrouve presque seule

L’annonce d’Apeiron suit de peu la décision de Blue Origin de suspendre ses vols touristiques pendant au moins deux ans afin de privilégier les programmes lunaires. Virgin Galactic dispose donc d’une opportunité rare pour occuper seule ce marché du tourisme spatial très haut de gamme.

Reste encore à démontrer qu’Apeiron peut convaincre suffisamment de fortunés de débourser les 3/4 d’un million de dollars pour quelques minutes en apesanteur. Après des années de retards et des investissements considérables, Virgin Galactic n’aura sans doute pas de seconde chance…

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