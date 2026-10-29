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Origine de la vie sur Terre : les comètes perdent leur statut de grandes semeuses cosmiques

3 min.
29 Oct. 2026 • 15:45
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Et si les comètes n’avaient finalement joué qu’un rôle marginal dans l’apparition de la vie sur Terre ? Une étude publiée dans Scientific Reports remet fortement en cause l’idée selon laquelle ces corps glacés auraient livré à notre planète les molécules indispensables à la chimie prébiotique. Le problème ne viendrait pas de leur « cargaison », riche en composés organiques, mais des conditions extrêmement violentes de leur arrivée.

Les chercheurs de l’université de Cambridge ont modélisé le comportement de l’acide cyanhydrique (HCN), une molécule contenant carbone et azote régulièrement détectée dans les comètes. Les simulations montrent que la vitesse et l’angle des impacts provoquent généralement sa destruction avant qu’elle puisse atteindre la surface en concentration suffisante.

Une combinaison de circonstances presque impossible

Pour Richard Anslow, auteur principal de l’étude, le scénario nécessiterait « un événement à une chance sur un million ». La comète devrait arriver à la bonne vitesse, sous un angle favorable, puis déposer suffisamment de molécules avant que celles-ci ne soient rapidement diluées ou transformées.

Comete

Les modèles indiquent même que la majorité des simulations ne produisent aucun impact capable d’apporter une concentration de HCN adaptée à la chimie prébiotique. Cette conclusion n’exclut pas totalement une contribution extraterrestre. Les astéroïdes riches en éléments constitutifs du vivant, beaucoup plus nombreux à avoir frappé la Terre, restent notamment de sérieux candidats.

Mars aurait offert de meilleures conditions

Étonnamment, Mars pourrait avoir été plus accueillante pour ces livraisons cosmiques. Sa faible gravité et son atmosphère moins dense favorisent des impacts moins destructeurs. La découverte par Curiosity de molécules liées à la chimie du vivant entretient d’ailleurs l’intérêt pour le passé prébiotique de la planète rouge.

« C’est une idée assez romantique, mais nos résultats suggèrent qu’elle est très improbable », résume Richard Anslow à propos des comètes semeuses de vie. Comme les molécules organiques détectées sur Encelade le rappellent, trouver les ingrédients du vivant dans l’espace ne suffit pas à l’émergence de la vie.

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