Encelade : de nouvelles molécules organiques relancent l’espoir d’une vie extraterrestre

Depuis plusieurs décennies, Encelade, l’une des lunes les plus intrigantes (et scientifiquement intéressantes) de Saturne, alimente les espoirs des astrobiologistes. Grâce aux précieuses données collectées par la sonde Cassini-Huygens, les scientifiques continuent de dévoiler les mystères de son océan enfoui sous une (très) épaisse croûte de glace. Une étude récente menée par des chercheurs allemands a révélé la présence de nouvelles molécules organiques complexes, parmi lesquelles des esters, des éthers et des composés aliphatiques. Ces éléments sont connus sur Terre pour leur rôle clé dans la formation de briques chimiques indispensables à la vie.

Des échantillons préservés dans les geysers d’Encelade

L’un des moments décisifs de la mission Cassini s’est produit en 2008, lorsque la sonde a traversé les impressionnants geysers d’Encelade. Les grains de glace projetés à grande vitesse ont percuté l’instrument Cosmic Dust Analyzer, permettant ainsi de capturer des molécules intactes et fraîchement expulsées de l’océan souterrain. « Nos travaux montrent que ces molécules ne sont pas le résultat d’une longue exposition à l’espace, mais qu’elles sont facilement disponibles dans l’océan d’Encelade », explique le chercheur Frank Postberg.

Un terrain d’exploration prometteur pour les missions futures

Chacune de ces nouvelles découvertes renforce l’intérêt des agences spatiales pour une nouvelle mission dédiée à Encelade. Une « prochaine » mission pourrait ainsi permettre de survoler à nouveau les panaches d’Encelade, voire de se poser près du pôle sud afin de collecter directement des échantillons. Comme le souligne l’astrobiologiste Nozair Khawaja, « ne finalement rien trouver sur Encelade serait déjà une découverte majeure », car cela questionnerait et affinerait notre compréhension des conditions propices à la vie.