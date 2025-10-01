TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Encelade : de nouvelles molécules organiques relancent l’espoir d’une vie extraterrestre
Science

Encelade : de nouvelles molécules organiques relancent l’espoir d’une vie extraterrestre

1 Oct. 2025 • 11:55
0

Depuis plusieurs décennies, Encelade, l’une des lunes les plus intrigantes (et scientifiquement intéressantes) de Saturne, alimente les espoirs des astrobiologistes. Grâce aux précieuses données collectées par la sonde Cassini-Huygens, les scientifiques continuent de dévoiler les mystères de son océan enfoui sous une (très) épaisse croûte de glace. Une étude récente menée par des chercheurs allemands a révélé la présence de nouvelles molécules organiques complexes, parmi lesquelles des esters, des éthers et des composés aliphatiques. Ces éléments sont connus sur Terre pour leur rôle clé dans la formation de briques chimiques indispensables à la vie.

Encelade 600x337

Des échantillons préservés dans les geysers d’Encelade

L’un des moments décisifs de la mission Cassini s’est produit en 2008, lorsque la sonde a traversé les impressionnants geysers d’Encelade. Les grains de glace projetés à grande vitesse ont percuté l’instrument Cosmic Dust Analyzer, permettant ainsi de capturer des molécules intactes et fraîchement expulsées de l’océan souterrain. « Nos travaux montrent que ces molécules ne sont pas le résultat d’une longue exposition à l’espace, mais qu’elles sont facilement disponibles dans l’océan d’Encelade », explique le chercheur Frank Postberg.

Un terrain d’exploration prometteur pour les missions futures

Chacune de ces nouvelles découvertes renforce l’intérêt des agences spatiales pour une nouvelle mission dédiée à Encelade. Une « prochaine » mission pourrait ainsi permettre de survoler à nouveau les panaches d’Encelade, voire de se poser près du pôle sud afin de collecter directement des échantillons. Comme le souligne l’astrobiologiste Nozair Khawaja, « ne finalement rien trouver sur Encelade serait déjà une découverte majeure », car cela questionnerait et affinerait notre compréhension des conditions propices à la vie.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

th_dyson-360-eye-robotic-cleaner-tank-tracks-640×353

Dyson en difficulté : les bénéfices sont en chute libre malgré des ventes record

1 Oct. 2025 • 13:10
0 Hors-Sujet

Dyson, le géant britannique de l’électroménager high tech, traverse une zone de turbulences financières. Sur son...

Contraband

Avalanche Studios (Just Cause) ferme son studio de Liverpool et licencie des employés en Suède

1 Oct. 2025 • 10:35
0 Jeux vidéo

Le secteur du jeu vidéo est toujours en crise : Avalanche Studios, connu pour la saga Just Cause, vient d’annoncer une bien mauvaise...

Mickey Minnie Disneyland Paris

Character.AI supprime les personnages IA de Disney après une mise en demeure

1 Oct. 2025 • 9:15
0 Hors-Sujet

Face à la menace juridique de Disney, la plateforme Character.AI a dû supprimer de son service les chatbots inspirés de personnages...

Raccordement Fibre Optique

La France propose jusqu’à 1 200 € d’aides pour installer la fibre optique

30 Sep. 2025 • 22:44
3 Internet

Le ministère de l’Économie active un mécanisme d’aide financière destiné aux foyers confrontés...

PS5 Manette DualSense

Sony préparerait une nouvelle PS5 Pro et une DualSense avec batterie amovible

30 Sep. 2025 • 20:55
1 Jeux vidéo

Une nouvelle itération de la manette DualSense de la PlayStation 5 arriverait prochainement, avec comme particularité d’avoir une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Epic Games continue de dénoncer les pratiques d’Apple

Epic Games continue de dénoncer les pratiques d’Apple

1 Oct. 2025 • 12:50

image de l'article Pluribus : nouveau teaser-extrait pour la série du créateur de Breaking Bad

Pluribus : nouveau teaser-extrait pour la série du créateur de Breaking Bad

1 Oct. 2025 • 11:29

image de l'article Brevet : Apple planche sur un « lit connecté » pour le suivi du cycle menstruel

Brevet : Apple planche sur un « lit connecté » pour le suivi du cycle menstruel

1 Oct. 2025 • 10:04

image de l'article Une plainte visant Apple et Amazon pour les prix des iPhone est rejetée

Une plainte visant Apple et Amazon pour les prix des iPhone est rejetée

1 Oct. 2025 • 8:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site