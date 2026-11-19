La transformation de Microsoft autour de l’intelligence artificielle ne se limite plus aux nouveaux logiciels et aux investissements dans les infrastructures. La bascule vers l’IA touche désormais directement l’organisation du travail. Lors du DealBook Summit organisé ce 18 novembre, le CEO Satya Nadella est revenu sur le programme de départs volontaires proposé en octobre à environ 60 000 collaborateurs. Le patron du groupe assure que cette opération ne vise pas simplement à remplacer des salariés par des algorithmes, mais à préparer une entreprise où l’IA deviendra un outil central dans presque toutes les fonctions.

Des salariés appelés à devenir des pilotes d’agents IA

Pour Nadella, le métier de développeur ne va pas disparaître, mais sa pratique est appelée à évoluer profondément. Le CEO décrit plusieurs étapes dans la perception de l’IA, d’abord considérée comme incapable de produire du code, et par la suite présentée comme susceptible de rendre les ingénieurs inutiles. Le dirigeant défend aujourd’hui une troisième lecture : « Le développement logiciel est bien vivant et va même prospérer, mais l’organisation des équipes et le travail des ingénieurs ont désormais un nouveau point d’équilibre. »

Nadella cite notamment l’équipe chargée de Cowork, un agent intégré aux applications Microsoft 365. Selon lui, ses onze développeurs ne fabriquent plus directement le produit : « Ils construisent une usine logicielle qui fabrique le produit. Eux ne construisent pas le produit. » Cette logique pourrait progressivement s’étendre à tous les métiers, les collaborateurs devenant davantage des superviseurs d’agents intelligents.

Une réorganisation qui doit aussi réduire l’anxiété

Le programme de départs volontaires devait notamment laisser aux employés la possibilité de choisir leur avenir. « Nous voulions que chacun ait au moins le sentiment de pouvoir prendre ses propres décisions », a expliqué Nadella au journaliste Andrew Ross Sorkin.

Lors d’un autre entretien, avec Gergely Orosz, le dirigeant a également reconnu l’inquiétude provoquée par les discours annonçant une disparition massive des emplois : « Nous avons créé une anxiété considérable chez les gens, qui ont le sentiment de ne plus maîtriser leur destin face à la manière dont nous parlons de cette révolution de l’IA. »

Microsoft, entreprise vieille de 51 ans, s’apprête donc à revoir en profondeur ses méthodes de travail. Nadella prévient que cette mutation prendra du temps. Mais le message adressé aux équipes est désormais très clair : l’avenir du groupe sera construit autour de l’IA, et chacun devra trouver sa place dans cette nouvelle organisation… ou envisager une autre voie professionnelle.